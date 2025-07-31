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Роскомнадзор потребовал от операторов связи удалить ПО Speedtest

РКН направил операторам связи требование удалить ПО Speedtest компании Ookla
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Maor_Winetrob/Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор (РКН) направил операторам связи требование об удалении программного обеспечения (ПО) для работы сервиса по проверке скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-служба ведомства.

«Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к популярному онлайн-сервису Speedtest 30 июля. Как уточнили в ведомстве, решение принято «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет».

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что Speedtest собирал технические данные о работе сетей, которые могли передавать представителям иностранных спецслужб. По словам депутата, ограничение сервиса на территории РФ — это не формальность. Речь идет о реальной угрозе для российской телеком-инфраструктуры.

Ранее в Думе и РКН ответили на слухи о блокировке WhatsApp.

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