Роскомнадзор потребовал от операторов связи удалить ПО Speedtest

Роскомнадзор (РКН) направил операторам связи требование об удалении программного обеспечения (ПО) для работы сервиса по проверке скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-служба ведомства.

«Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к популярному онлайн-сервису Speedtest 30 июля. Как уточнили в ведомстве, решение принято «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет».

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что Speedtest собирал технические данные о работе сетей, которые могли передавать представителям иностранных спецслужб. По словам депутата, ограничение сервиса на территории РФ — это не формальность. Речь идет о реальной угрозе для российской телеком-инфраструктуры.

Ранее в Думе и РКН ответили на слухи о блокировке WhatsApp.