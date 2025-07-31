В России отремонтируют храм с тысячерублевой купюры

Власти Ярославля решили отремонтировать изображенный на тысячерублевой купюре храм Иоанна Предтечи, которая построена в поселке Толчково. Об этом пишет «Российская газета».

О решении отремонтировать храм стало известно в конце прошлого года. В первую очередь реконструкции подвергнутся колокольни и святые ворота, построенные в 1690-х годах. Затем планируется перевести ремонтные работы на ограды с воротами, которые были возведены в 1875-1876-х годах. Лот на реставрацию самого храма выставят на торги после получения результатов госэкспертизы.

«На ремонт колокольни, святых ворот и ограды заложено 127,3 миллиона рублей, а на сам храм федеральный бюджет выделяет 973 миллиона», — говорится в публикации.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове — это недействующий православный храм в Ярославле, уникальный памятник русской архитектуры XVII века. Эта церковь — одно из самых знаменитых произведений Ярославской школы зодчества периода ее расцвета.

Одна из важных деталей архитектурного памятника то, что это единственный в России пятнадцатиглавый храм. Согласно преданию, на месте храма когда-то стоял Вознесенский женский монастырь, который был разорен в 1609 году отрядом польских интервентов.

Ранее медведь решил охранять заброшенный российский храм.