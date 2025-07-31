На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отремонтируют храм с тысячерублевой купюры

РГ: храм Иоанна Предтечи в Ярославле с тысячерублевой купюры отремонтируют
true
true
true
close
Правительство Ярославской области

Власти Ярославля решили отремонтировать изображенный на тысячерублевой купюре храм Иоанна Предтечи, которая построена в поселке Толчково. Об этом пишет «Российская газета».

О решении отремонтировать храм стало известно в конце прошлого года. В первую очередь реконструкции подвергнутся колокольни и святые ворота, построенные в 1690-х годах. Затем планируется перевести ремонтные работы на ограды с воротами, которые были возведены в 1875-1876-х годах. Лот на реставрацию самого храма выставят на торги после получения результатов госэкспертизы.

«На ремонт колокольни, святых ворот и ограды заложено 127,3 миллиона рублей, а на сам храм федеральный бюджет выделяет 973 миллиона», — говорится в публикации.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове — это недействующий православный храм в Ярославле, уникальный памятник русской архитектуры XVII века. Эта церковь — одно из самых знаменитых произведений Ярославской школы зодчества периода ее расцвета.

Одна из важных деталей архитектурного памятника то, что это единственный в России пятнадцатиглавый храм. Согласно преданию, на месте храма когда-то стоял Вознесенский женский монастырь, который был разорен в 1609 году отрядом польских интервентов.

Ранее медведь решил охранять заброшенный российский храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами