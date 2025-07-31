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Казанские гаишники спасли женщину из горящей квартиры

В Казани гаишники спасли женщину из горящей квартиры
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Shutterstock/Yurii Klymko

В Казани сотрудники Госавтоинспекции спасли из пожара женщину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Айдарова, где гаишники во время патрулирования заметили дым и пламя в окне квартиры на девятом этаже. Поднявшись на место, они обнаружили 51-летнюю хозяйку, надышавшуюся угарным газом и не способную передвигаться самостоятельно.

Сотрудники вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Затем они оповестили других жильцов о пожаре, обходя квартиры и предупреждая возможные отравления. К моменту завершения эвакуации пожарные уже локализовали возгорание.

Медики диагностировали у спасенной женщины состояние эмоционального стресса. Другие жильцы дома не пострадали.

Ранее тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня.

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