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В офис КПРФ пришла полиция

КПРФ: сотрудники полиции и центра «Э» нагрянули в штаб Липецкого обкома партии
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов и центра по борьбе с экстремизмом «Э» нагрянули в региональный офис одной из крупнейших российских партий — КПРФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э»», — говорится в публикации.

В партии пояснили, что правоохранители прибыли для того, чтобы провести «обследования помещения и транспортных средств».

В партии пообещали рассказать о подробностях случившегося позднее.

До этого депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали в Петербурге — ему вменяют пропаганду символики экстремистской организации. Поводом стала публикация с изображением Алексея Навального.

В 2017 году Апостолевский разместил в соцсетях репост официального издания комсомола «Fонарь», на обложке которого снимок Навального сопровождался «нелицеприятной цитатой Владимира Ленина про «буржуазный либерализм» и «тогу революционности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии запретили «пропаганду коммунизма».

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