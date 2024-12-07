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Мужчина спас деревню в Тверской области от дебошира с топором и получил судимость

Под Тверью осудили москвича, который избил агрессивного местного жителя

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РИА Новости

В Тверской области наказали москвича, который избил местного жителя, вооруженного двумя топорами. Об этом говорится на сайте Зубцовского районного суда.

В сентябре житель деревни Кулотино разрубил входную дверь соседа топором и проник ночью к нему в дом. Хозяин испугался и выбежал на улицу, а незваный гость взял в руки еще один топор и продолжил преследовать жертву. В это время по деревне проезжал житель Москвы, который стал свидетелем инцидента и в компании соседей злоумышленника поучаствовал в его задержании.

Мужчины временно обезвредили дебошира, но тот оказал им сопротивление и попытался скрыться. Тогда москвич применил силу и принялся избивать его руками и ногами, потерпевший получил множественные переломы ребер с повреждениями легких. В отношении москвича возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, своей вины в произошедшем фигурант не признал, тем не менее суд счел доказательства обвинителя убедительными и назначил подсудимому наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.

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