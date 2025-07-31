Двое подростков забрались на 85-метровую арку моста в Новосибирске

Двое подростков забрались на арку Бугринского моста в Новосибирске и прогулялись по ней. Видео их прогулки опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлено, как двое молодых людей идут по арке, держась за элементы конструкции. Также в ролике показано, как они спускаются с арки.

Расстояние от основания арки до ее наивысшей точки составляет 85 метров. Общая высота моста над уровнем воды составляет 92 метра.

В начале мая турист из России принял наркотики и залез на церковь в Индии, перепутав ее со своим отелем. Это заметили прохожие и вызвали на место полицейских и пожарных, которые спустили иностранца на землю. Далее мужчина, который оказался гражданином России и назвался Александром, был доставлен в медучреждение.

30 апреля в столице мужчина упал с опоры Крымского моста в Москву-реку. Когда он оказался в воде, мимо на катере проплывали спасатели. Они оперативно вытащили его из воды. Telegram-канал Baza уточнил, что речь идет о 23-летнем молодом человеке, который выпил «сильную настойку» до того, как забрался на опору моста. После произошедшего он был госпитализирован.

Ранее в Екатеринбурге школьник прыгнул с моста на столб и попал на видео.