На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое подростков забрались на 85-метровую арку моста в Новосибирске

В Новосибирске двое подростков забрались на 85-метровую арку Бугринского моста
true
true
true

Двое подростков забрались на арку Бугринского моста в Новосибирске и прогулялись по ней. Видео их прогулки опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлено, как двое молодых людей идут по арке, держась за элементы конструкции. Также в ролике показано, как они спускаются с арки.

Расстояние от основания арки до ее наивысшей точки составляет 85 метров. Общая высота моста над уровнем воды составляет 92 метра.

В начале мая турист из России принял наркотики и залез на церковь в Индии, перепутав ее со своим отелем. Это заметили прохожие и вызвали на место полицейских и пожарных, которые спустили иностранца на землю. Далее мужчина, который оказался гражданином России и назвался Александром, был доставлен в медучреждение.

30 апреля в столице мужчина упал с опоры Крымского моста в Москву-реку. Когда он оказался в воде, мимо на катере проплывали спасатели. Они оперативно вытащили его из воды. Telegram-канал Baza уточнил, что речь идет о 23-летнем молодом человеке, который выпил «сильную настойку» до того, как забрался на опору моста. После произошедшего он был госпитализирован.

Ранее в Екатеринбурге школьник прыгнул с моста на столб и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами