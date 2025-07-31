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Владимир Путин поздравил участников финала шестого сезона конкурса «Большая перемена»

Президент РФ пожелал финалистам «Большой перемены» новых достижений
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Официальный канал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов и участников международного трека. Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщили организаторы конкурса.

По словам Владимира Путина, «Артек» вновь становится центром притяжения для одаренных, деятельных и способных на неординарные идеи детей из разных регионов России и других стран. На всех этапах соревнований участники, по мнению Владимира Путина, в полной мере проявили талант и способности, научились работать в команде и обрели верных друзей.

Президент РФ отметил, что в 2025 году в конкурсных заданиях особое внимание будет уделено темам, посвященным 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и поблагодарил наставников и близких участников конкурса.

«Хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей — всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперед, добиваться намеченных целей», — сказал Владимир Путин.

В завершение президент пожелал участникам финалов «Большой перемены» новых достижений и всего наилучшего.

Конкурс «Большая перемена» — самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов к нему присоединилось более семи млн человек. В заключительных этапах конкурса в МДЦ «Артек» в этом году приняли участие 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.

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