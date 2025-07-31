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Россиянин забил супругу кулаками из-за того, что та злоупотребляла алкоголем

В Краснодарском крае будут судить мужчину, забившего супругу кулаками
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СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае перед судом предстанет мужчина, который забил кулаками супругу, злоупотреблявшую алкоголем. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, 17 июня 60-летний житель станицы Новопластуновской во время ссоры с женой нанес ей несколько ударов в область головы и тела. Конфликт произошел в гостях у знакомых на улице Калинина, где супружеская пара находилась вместе. Поводом для ссоры стало злоупотребление алкоголем со стороны женщины.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, однако в результате женщина не выжила. Подозреваемый полностью признал свою вину в ходе следствия. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяется часть 4 статьи 111 УК РФ.

Ранее россиянин приковал наручниками и пытал жену, которая собиралась с ним развестись.

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