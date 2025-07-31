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Прокуратура Парижа прокомментировала возможность досудебного решения по делу Дурова

Прокуратура Парижа: расследование по делу Пала Дурова продолжается
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Pavel Durov/Global Look Press

Расследование по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова продолжается. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Парижа, отвечая на вопрос о возможности досудебного решения.

«Судебное расследование все еще продолжается», — заявили в прокуратуре.

Ранее адвокаты Дурова направили в апелляционный суд Парижа ходатайство о прекращении дела. В понедельник бизнесмен прошел третий допрос, длившийся около десяти часов.

По информации СМИ, 28 июля около 10:00 (11:00 мск) Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл в офис двух следственных судей для допроса по существу.

В середине июля этого года основатель Telegram обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Так Дуров отреагировал на публикацию Politico о том, что во Франции возбудили уголовное дело в отношении соцсети X, обвинив компанию в манипулировании своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

Ранее Дуров рассказал о схеме мошенничества с подарками в Telegram.

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