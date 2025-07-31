Мужчина изнасиловал юную россиянку в ее собственной квартире

Neva.Today: в Ленобласти мужчина изнасиловал девушку у нее дома

В Ленобласти 28-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщает Neva.Today.

30 июля 19-летняя жительница города Пикалево обратилась в полицию с заявлением о том, что ночью ее изнасиловал 28-летний знакомый, пришедший к ней в гости. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого по месту жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

До этого педофил из Подмосковья два года насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу. После задержания мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

Ранее в Тюмени мужчина надругался над девушкой-инвалидом.