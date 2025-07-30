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Педофил из Подмосковья два года насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу

В Подмосковье мужчина два года насиловал падчерицу и ее подругу
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Педофил, в течение двух лет издевавшийся над падчерицей и ее подругой, Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Жителя Солнечногорска признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух подростков. Как было доказано судом и следствием, он применял к детям сексуализированное насилие и принуждал их к интимной близости с января 2022 года по февраль 2024-го.

Как стало известно mk.ru, уголовное дело по пяти статьям в отношении педофила возбудили после того, как одна из жертв, падчерица насильника, не выдержала и рассказала о происходящем родному отцу.

Далее выяснились подробности регулярных издевательств, происходивших в квартире извращенца. Оказалось, что в январе 2022 года в гости к школьнице пришла ее 12-летняя подруга. В тот день 33-летний отчим девочки впервые проявил к ним обеим странный интерес и изнасиловал несовершеннолетних, пока его жены не было дома. Однажды он надругался над девочками и заявил падчерице, что она не сможет общаться со своей подругой, если кому-нибудь из взрослых станет известно о происходящем.

После задержания мужчина не стал отпираться и признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Москве отчим годами насиловал падчерицу во время месячных, чтобы она не забеременела.

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