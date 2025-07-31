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Путин одобрил закон, разрешающий не оказывать услуги связи некоторым россиянам

Путин разрешил не оказывать услуги связи абонентам с арестованными счетами
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, который предполагает возможность не оказывать услуги связи абонентам, у которых арестованы счета. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законом уточняются основания приостановки оказания услуг связи оператором, если операции по средствам, внесенным авансом по договору о соответствующих услугах, были приостановлены, либо в случае, если на эти деньги наложили арест.

Отмечается, что операторы будут обязаны блокировать возврат аванса, если есть подозрение, что средства используют преступники. Таким образом власти хотят пресечь кражу и вывод денег «через телекоммуникационные технологии».

До этого сообщалось, что в Уголовный кодекс России может быть введена новая статья, предусматривающая до 15 лет лишения свободы за компьютерное вымогательство, в том числе совершенное с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Госдуме решили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков.

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