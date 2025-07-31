Житель Казани годами насиловал своих четырех дочерей и сына

В Казани мужчину обвиняют в изнасиловании пятерых своих детей

В Татарстане суд рассматривает дело 45-летнего отца, которого обвиняют в насилии над пятью родными детьми. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

По версии следствия, местный житель совершал действия сексуального характера в отношении четырех дочерей и сына в течение 15 лет. О том, что происходило в семье, стало известно недавно, так как одна из девушек случайно проговорилась своему мужу. Супруг в свою очередь рассказал о ситуации мужу другой сестры.

«Парни навестили отца и смогли получить от него признательные показания, после чего обратились в полицию», – сообщается в публикации.

Во время суда фигурант не согласился с обвинениями и заявил, что родственники вступили в сговор с целью забрать у него квартиру. На заседании также присутствовала мать семьи. По ее словам, о произошедшем она не знала.

Известно, что сам мужчина злоупотреблял спиртным и не имел постоянного места работы, большую семью содержала его супруга.

В случае, если фигуранта признают виновным, ему грозит пожизненный срок.

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