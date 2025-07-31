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В Греции зафиксировали рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила

В Греции зафиксировали 10 случаев лихорадки Западного Нила за неделю
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frank60/Shutterstock/FOTODOM

В Греции за последнюю неделю зафиксировали десять новых случаев лихорадки Западного Нила. Общее число заражений с начала 2025 года увеличилось до 17, следует из отчета Национальной организации общественного здравоохранения.

«С начала 2025 года по 15:00 30 июля 2025 года были зафиксированы и исследованы в общей сложности 17 случаев заражения лихорадкой Западного Нила внутри Греции… В течение последней недели были зафиксированы десять новых случаев заражения внутри страны», — говорится в сообщении.

В этот список не включили только один случай, поскольку специалисты сделали вывод, что этот человек заразился лихорадкой в Сербии.

Известно, что у 14 из 17 заразившихся врачи диагностировали серьезные осложнения, включая энцефалит, менингит и острый вялый паралич.

Вирус Западного Нила, впервые обнаруженный в Уганде в 1937 году, передается через укусы комаров рода Culex. Основными переносчиками являются птицы, от которых вирус может передаваться человеку.

Большинство инфицированных (80%) не испытывают симптомов. В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения.

Ранее врач рассказал, как россияне заражаются лихорадкой Западного Нила.

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