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Врач рассказал, как россияне заражаются лихорадкой Западного Нила

Врач Жемчугов: лихорадкой Западного Нила можно заразиться от клещей и комаров

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Лихорадкой Западного Нила можно заразиться через укус клещей и комаров, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы (прежде всего врановые и дроздовые) и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелетными зараженными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — рассказал Жемчугов.

Как отметил врач, сейчас вирус циркулирует в Северном Причерноморье: Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе и других регионах.

«В этом году, поскольку лето было жарким, зараженные комары активно распространяются в тех регионах, где их не было. Это Москва, Казань, Рязань и другие крупные города в Поволжье и Центральной части России. Зимой в этих регионах заболеваемость понизится из-за похолодания. Лихорадка Западного Нила особенно часто выявляется с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Однако вспышки заболеваемости возникают не только летом, но и ранней осенью и весной из-за клещей, которые становятся активными и также переносят вирус», — рассказал Жемчугов.

Подробнее о лихорадке, почему число зараженных в будущем увеличится, и почему вакцины от вируса еще нет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала количество чипсов и сухариков, безопасное для здоровья.

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