Москвичей предупредили об опасности гроз и ливней 31 июля

Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы до вечера из-за прогнозируемой грозы с ливнем и усилением ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«До 22:00 мск ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Также собеседник агентства сообщил, что осадки, которые прогнозируются не только на текущие сутки, но и на следующие, немного понизят температуру воздуха в столичном регионе. Но, несмотря на это, она все равно останется в ближайшие дни выше климатической нормы.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что практически на все выходные дни в Москве в прогнозе звучат локальные кратковременные дожди и грозы. По словам специалиста, в столичном регионе не прогнозируется сильных ливней. Что касается температуры воздуха, то она остается существенно выше климатической нормы на три-четыре градуса.

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