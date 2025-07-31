Россиянам рассказали, в каких случаях можно собирать плоды с соседских деревьев

Адвокат Пашин: с дерева соседа можно собрать плоды, если ветви у вас на участке

Россияне имеют право собирать плоды с деревьев соседей, если их ветви свисают на участок другого человека. Соответствующее право предусмотрено в гражданском законодательстве, отметил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин.

По словам юриста, никакого наказания за сбор соседских плодов в этом случае не будет, так как с точки зрения гражданского законодательства владелец земли имеет полное право распоряжаться по своему усмотрению всем, что находится на его участке. Причем это касается как предметов над, так и под поверхностью, подчеркнул Пашин.

«Поэтому если плоды свисают над вашей землей, то вы вправе их использовать по своему усмотрению», — заключил адвокат.

До этого адвокат, президент правового центра Advologia, управляющий партнер компании Veritas Lex Наталья Шалуба рассказала, что при покупке дачи у собственника необходимо проверить все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, в частности выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуального собственника, наличие ограничений, арестов и обременений. По ее словам, дополнительно у собственника следует истребовать договор основания: купли-продажи, аренды, мены, наследства, а также акты органов власти, если участок предоставлялся в порядке распоряжения.

Ранее дачникам рассказали о важности августовской подкормки растений.