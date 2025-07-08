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Воспитателей частного детсада в Новосибирске осудили за насилие над 11 подопечными

Воспитатели из Новосибирска получили сроки за избиение 11 детей в саду
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Два воспитателя частного детского сада из Новосибирска получили сроки за истязание несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие установило, что в 2023 году воспитательницы систематически применяли насилие к детям в возрасте от 2 до 6 лет. Женщины наносили детям удары руками, ногами и предметами, а также оскорбляли их, используя малейшие поводы для наказания. Пострадали 11 малышей, находившихся в беспомощном состоянии из-за возраста.

Суд, опираясь на собранные доказательства, приговорил директора детского сада к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также вынес запрет на педагогическую деятельность на четыре года. Вторая воспитательница получила 3,5 года колонии с аналогичным режимом и запретом на педагогическую деятельность на три года.

Ранее в российском детсаду нашли бутылку водки, подозрительных воспитательниц и босых детей.

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