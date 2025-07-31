Калининградец получил нокаут от знакомого и впал в кому

Конфликт между собутыльниками в Калининграде закончился комой для одного из них

В Калининграде мужчина впал в кому после уличной драки, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, где 42-летний мужчина вместе со знакомым распивал алкоголь. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары и скрылся с места происшествия. Прохожие, заметив пострадавшего, вызвали скорую помощь.

Жертву госпитализировали в нейрохирургическое отделение с субдуральным кровоизлиянием и в коме. Сейчас пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Личность подозреваемого уже установлена, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Нападавший заключен под стражу, ему грозит до восьми лет колонии.

До этого в Новосибирске подросток упал во время драки с приятелем и не смог подняться. Известно, что конфликт между несовершеннолетними произошел 23 июля на улице Титова. Полицейские прибыли на место происшествия, получив сообщение от свидетелей потасовки, и нашли пострадавшего без признаков жизни. По данным Mash Siberia, жертву схватил за шею и повалил на пол его 15-летний знакомый, при падении 16-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее семейная пара с детьми напала на девушек из-за музыки на озере под Челябинском.