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Семейная пара с детьми напала на девушек из-за музыки на озере под Челябинском

Семейная пара избила девушек на пляже в Челябинской области
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Depositphotos

В Челябинской области семейная пара напала на девушек за прослушивание музыки на пляже. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УМВД на полицию региона.

Инцидент произошел на озере Малый Кременкуль под Челябинском. Там в выходные отдыхали супруги с детьми. Паре не понравилось поведение двух девушек, которые сидели на берегу и слушали музыку. Конфликт быстро перерос в потасовку, и одна из девушек получила удары битой, а вторая оказалась в воде, туда же был брошен и ее телефон.

После нападения у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, а также многочисленные синяки, ссадины и раны. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и составили административный протокол по статье «Побои» в отношении мужчины, участвовавшего в избиении. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Очевидцы утверждают, что подобное агрессивное поведение со стороны этой семьи происходит не впервые. Пострадавшие хотят привлечь агрессивную пару к ответственности.

Ранее двух пенсионеров избили за попытку порыбачить на берегу Волги.

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