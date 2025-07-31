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В России подорожали квас и мороженое

В России этим летом упал спрос на квас и мороженое, цена которых выросла
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Kaichankava Larysa/Shutterstock/FOTODOM

На основе данных из 20 млн чеков за период июнь — июль 2024 и 2025 годов, аналитики Контур.Маркета проанализировали динамику цен и спроса на два популярных летних товара — квас и мороженое. Результаты показали снижение спроса, что может быть связано с погодными аномалиями.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Из-за роста цен на сырье, упаковку и логистику производители были вынуждены поднять стоимость на десерты и напитки, что напрямую повлияло на динамику стоимости и покупательский спрос. К основным причинам снижения спроса на мороженое и квас как традиционных лакомств жарких дней можно также отнести неблагоприятные погодные условия в большей части России: холодную весну и дождливое лето», — комментирует аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан.

Продажи кваса упали на 29%. Мороженое потеряло 10% покупателей по сравнению с 2024 годом. В большинстве регионов РФ температура была ниже нормы, что снизило потребление охлажденных продуктов. Из-за роста цен люди могут отказываться от «необязательных» покупок.

Квас подорожал на 34% (с 93 до 124 рублей за 1,5 л). Мороженое стало дороже на 8% (с 94 до 101 рубля за порцию).

Основные причины: удорожание сырья (сахар, молоко, фруктовые наполнители), рост стоимости упаковки (пластик, картон), увеличение логистических расходов (топливо, перевозки).

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественный квас в магазине.

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