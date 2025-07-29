Врач рассказала, какой вид мороженого безопасен для фигуры

Фруктовый формат мороженого, например, сорбет, который состоит из фруктов, замороженных ягод и льда, является самым безопасным для фигуры. Об этом «Радио 1» рассказала врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

При этом врач напомнила, что этот десерт не является продуктом базового приема пищи, поэтому им не стоит замещать завтрак, обед или ужин. Сорбет можно будет считать фруктовым перекусом, который не будет сильно влиять на общий суточный калораж. Эксперт добавила, что мороженое должно быть нутритивно плотным, однако, в этом вопросе есть нюансы.

«Когда мы говорим о безопасности того или иного продукта, то нужно понимать, что мы подразумеваем. Если говорить о метаболических процессах, то в жаркий период нам хочется освежиться, охладить организм, но при этом не навредить себе с точки зрения контроля веса», — сказала она.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа у некоторых людей. Она объяснила это тем, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. Здоровый человек не почувствует болей, но если сосуды изменены, например, поражены атеросклерозом, может возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда.

Ранее врач предупредила об опасности популярного летнего десерта.