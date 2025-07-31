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В Ижевске подростки избили пассажира трамвая за замечание и стали фигурантами дела

В Ижевске возбудили дело после нападения подростков на пассажира трамвая
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В Ижевске завели дело на подростков, которые избили пассажира трамвая за замечание. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Нападавшие стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве (статья 213 УК РФ) после инцидента в трамвае 10-го маршрута.

По данным следствия, 28 июля группа подростков распивала алкоголь в салоне трамвая. Когда им сделали замечание по этому поводу, подростки ответили агрессией и избили одного из пассажиров.

Это попало на камеру. На кадрах видно, как школьники избивают мужчину, при этом люди, которые находятся в общественном транспорте, кричат.

В данный момент следователи работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать совершению правонарушения.

Ранее в Кузбассе подростки записали на камеру издевательства над бездомным.

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