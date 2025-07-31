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Мигрант догнал девушку-подростка и домогался ее в Омской области

В Омской области мигранта заподозрили в домогательствах к девушке-подростку
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В Омской области мужчина домогался к 16-летней девушке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Магистральный — девушка-подросток подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины на улице Тихой. По словам потерпевшей, она заметила злоумышленника с бутылкой в руках, когда шла по переулку. Когда она прошла мимо, незнакомец догнал ее и стал домогаться. Девушке удалось вырваться и убежать к бабушке, которая вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого на одной из местных строек. Им оказался 32-летний мигрант, законно проживающий и работающий в России. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее юноша домогался пассажирки в московском метрополитене.

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