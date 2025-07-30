Юноша домогался пассажирки в московском метрополитене

В Москве 19-летнего юношу уличили в приставаниях к пассажирке в метро

Молодого человека задержали за домогательства к пассажирке в московском метро, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Вечером 24 июля на станции «Киевская» 19-летний Санжар заметил в толпе девушку и начал преследовать ее. В итоге юноша подошел к понравившейся пассажирке сзади и схватил за ягодицы.

Пострадавшая немедленно отреагировала на домогательства, а очевидцы поддержали ее возмущение. На место были вызваны стражи порядка, которые задержали Санжара по административной статье.

Факт домогательств попал на видео и стал главным доказательством его вины. По решению суда мужчину заключили под арест на 15 суток.

Ранее мужчина домогался 16-летней девушки в омском автобусе.