Россиянин получил срок за рассылку собственных фото c целью знакомства

Житель Кубани попал под суд за рассылку личных порнографических фото

На Кубани мужчину наказали за рассылку личных снимков порнографического характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ) возбудили в отношении 32-летнего жителя Тихорецка.

По версии следствия, мужчина сделал фотоснимки обнаженной части своего тела и отправил их пяти пользователям одной из соцсетей. В суде подсудимый объяснил, что рассылал снимки, чтобы привлечь внимание девушек и познакомиться. Он признал факт съемки и рассылки, но отказался считать свои действия противозаконными.

Судебная экспертиза установила, что фотографии относятся к порнопродукции. С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Осужденный попытался оспорить этот решение, но Краснодарский краевой суд признал приговор Тихорецкого городского суда законным и обоснованным.

Ранее иностранец попал в чат с детьми, совращал и шантажировал их фото непристойного характера.