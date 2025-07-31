На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил срок за рассылку собственных фото c целью знакомства

Житель Кубани попал под суд за рассылку личных порнографических фото
true
true
true
close
Shutterstock

На Кубани мужчину наказали за рассылку личных снимков порнографического характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ) возбудили в отношении 32-летнего жителя Тихорецка.

По версии следствия, мужчина сделал фотоснимки обнаженной части своего тела и отправил их пяти пользователям одной из соцсетей. В суде подсудимый объяснил, что рассылал снимки, чтобы привлечь внимание девушек и познакомиться. Он признал факт съемки и рассылки, но отказался считать свои действия противозаконными.

Судебная экспертиза установила, что фотографии относятся к порнопродукции. С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Осужденный попытался оспорить этот решение, но Краснодарский краевой суд признал приговор Тихорецкого городского суда законным и обоснованным.

Ранее иностранец попал в чат с детьми, совращал и шантажировал их фото непристойного характера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами