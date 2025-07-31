Врач рассказал, как питание влияет на риск развития рака

Рацион человека напрямую влияет на вероятность развития рака – сбалансированное питание, богатое полезными для ЖКТ продуктами, минимизация алкоголя снижают риск развития онкозаболеваний. А вот злоупотребление красным мясом и копчёностями – наоборот, повышают, рассказал НСН врач-онколог Андрей Пылев.

В целом назвать однозначно полезные продукты сегодня достаточно сложно, так как при тщательном изучении потенциально опасные элементы можно найти даже в помидорах, отметил врач. Однако, по его словам, достоверно известно, что с рационом питания напрямую связаны канцерогенные факторы. Иизвестно также, что избыточное количество красного мяса может стать одним из факторов развития колоректального рака, предупредил Пылев.

«В то же время акцент на клетчатку в рационе снижает риски. Клетчатка благотворно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта, резко снижает риски развития онкологических заболеваний», — пояснил специалист.

Потенциально опасными он назвал копчености, жареную и излишне горячую пищу.

На работу органов и систем организма благотворно влияет сбалансированное питание, однако всё-таки еда – это не основная причина развития опухолей, подчеркнул онколог. По его словам, все внешние факторы составляют лишь небольшой процент от истинных причин, а первое место занимают генетические факторы и другие причины, многие из которых ещё до конца не изучены.

До этого учёные из Италии и Бразилии установили, что злоупотребление солью повышает риск развития рака желудка даже у тех, кто правильно питается. Это связано с тем, что чрезмерное потребление натрия оказывает вредное воздействие на слизистую оболочку желудка, приводя к воспалению и нежелательному взаимодействию с Helicobacter pylori бактерией, которая обычно встречается в желудке, но может вызывать гастрит. Также избыток натрия также может вызывать атрофический гастрит и метаплазию – осложнения, возникающие в результате хронического раздражения слизистой и способствующие развитию рака.

Ранее ученые нашли способ «уморить голодом» раковую опухоль.