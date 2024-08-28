Ученые нашли способ «уморить голодом» раковую опухоль

Американские ученые из Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке открыли метод, позволяющий лишить раковые клетки питательных веществ и запустить их уничтожение. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

Клетки злокачественных опухолей потребляют аминокислоту под названием глутамин, которая необходима им для роста и размножения. Предыдущие опыты показали, что лишение раковых клеток глутамина заставляет опухоль адаптироваться и переключиться на питание веществом под названием альфа-кетоглутарат.

В новом исследовании команда ингибировала (подавила) в клетках рака груди метаболический путь, отвечающий за усвоение альфа-кетоглутарата. Подход показал эффективность, уничтожив раковые клетки в лабораторных сосудах и вылечив опухоли груди у мышей.

Ученые надеются, что ингибирование метаболических путей рака позволит бороться с его метастазированием и спасать пациентов с онкологическими диагнозами, которые очень трудно поддаются лечению, включая рак мозга.

Ранее исследователи научились быстро диагностировать опухоль мозга с помощью дешевого устройства.