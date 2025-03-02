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Назван продукт, повышающий риск развития рака желудка при правильном питании

BMC Medicine: соль повышает риск развития рака желудка при правильном питании
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Unsplash

Ученые из Италии и Бразилии установили, что злоупотребление солью повышает риск развития рака желудка даже у тех, кто правильно питается. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 1751 человек из Сан-Паулу, Гоянии, Форталезы и Белена — регионов Бразилии с высоким уровнем заболеваемости раком желудка. Ученые собрали данные о здоровье и диете участников с помощью опросника из 130 пунктов.

В исследовании нездоровый рацион охарактеризовали как активное потребление переработанного мяса, сладких газированных напитков и фастфуда.  Напротив, здоровая диета предполагала обилие растительной пищи.

Ученые обнаружили, что потребление ультра-обработанных продуктов (газировки, чипсов, фабричных сладостей) было связано с повышенной вероятностью развития аденокарциномы желудка — самого распространенного типа злокачественной опухоли. При этом добавленные сахара, которые вводятся в процессе обработки такой пищи, обусловливали от 7% до 21% общего риска.

Тем не менее, главным провокатором рака желудка оказалась соль. Ученые объяснили, что чрезмерное потребление натрия оказывает вредное воздействие на слизистую оболочку желудка, приводя к воспалению и нежелательному взаимодействию с  Helicobacter pylori  — бактерией, которая обычно встречается в желудке, но может вызывать гастрит. 

Исследователи добавили, что избыток натрия также может вызывать атрофический гастрит и метаплазию — осложнения, возникающие в результате хронического раздражения слизистой и способствующие развитию рака.

Ранее стало известно, какие орехи помогут в борьбе с раком.

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