На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке 14-летняя школьница родила во время землетрясения

SHOT: на Камчатке медики приняли роды у девушки во время землетрясения
true
true
true
close
Shutterstock

14-летняя девушка с Камчатки успешно родила здорового ребенка во время землетрясения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, школьница приехала рожать с 35-летней матерью, в этот момент рядом также находились анестезиолог и акушер, которые проявили высокий профессионализм.

«Медики действовали уверенно: успокоили напуганную будущую маму, когда начало трясти, помогли пройти период схваток, который пришелся на разгар землетрясения», – сообщается в публикации.

Школьница родила девочку весом 2,9 килограмма. Семья девушки планирует обратиться к местным властям, чтобы они наградили специалистов за работу.

До этого в Ленобласти женщина родила ребенка в машине скорой помощи. Медики приехали, когда у беременной стали подтекать околоплодные воды. При этом россиянка наотрез отказалась рожать в машине и заявила, что доедет до медучреждения. Несмотря на это желание, ребенок появился на свет в карете скорой помощи.

Ранее клиника покупала детей у бедняков и выдавала за рожденных от суррогатных матерей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами