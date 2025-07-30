На Камчатке 14-летняя школьница родила во время землетрясения

SHOT: на Камчатке медики приняли роды у девушки во время землетрясения

14-летняя девушка с Камчатки успешно родила здорового ребенка во время землетрясения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, школьница приехала рожать с 35-летней матерью, в этот момент рядом также находились анестезиолог и акушер, которые проявили высокий профессионализм.

«Медики действовали уверенно: успокоили напуганную будущую маму, когда начало трясти, помогли пройти период схваток, который пришелся на разгар землетрясения», – сообщается в публикации.

Школьница родила девочку весом 2,9 килограмма. Семья девушки планирует обратиться к местным властям, чтобы они наградили специалистов за работу.

До этого в Ленобласти женщина родила ребенка в машине скорой помощи. Медики приехали, когда у беременной стали подтекать околоплодные воды. При этом россиянка наотрез отказалась рожать в машине и заявила, что доедет до медучреждения. Несмотря на это желание, ребенок появился на свет в карете скорой помощи.

Ранее клиника покупала детей у бедняков и выдавала за рожденных от суррогатных матерей.