Врач оценил пользу от двухфазного сна

Ученые выяснили, что во времена средневековья люди делили свой сон на две фазы – они ложились спать с наступлением темноты, вставали около полуночи, занимались своими делами и вновь ложились спать ближе к рассвету. Такой подход объясняется условиями жизни и разделением сна на циклы. Современные люди также могут выбрать двухфазный сон, но особого смысла в этом нет, заявил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Сколько раз человек ложится спать за ночь – один или два – значения не имеет, так как намного важнее просто добрать необходимое количество циклов сна. Поэтому любой человек в теории может засыпать с закатом, затем вставать на пару часов, а потом вновь ложиться, но необходимости сегодня в этом нет, подчеркнул врач.

«Все-таки наша цивилизация не способствует тому, чтобы удлинять ночь — у нас все заточено под короткоспящих жаворонков. Если человек хочет ночью встать и что-нибудь поделать, ему придется позже вставать или раньше ложиться. А у нас и так у всех сплошной дефицит сна», — пояснил сомнолог.

Раньше людям было необходимо вставать ночью – например, в древности они проверяли, не погас ли костер. Плюс в отдельных областях планеты ближе к экватору ночь может длиться по 12 часов, а столько сна человеку не нужно.

В целом сон делится на циклы, каждый из которых длится около двух часов. Это три стадии медленного сна, а затем быстрый REM-сон. Таких циклов за ночь может быть порядка трех-пяти. Эти циклы следуют друг за другом, причем неважно, прерываются они бодрствованием или нет, главное – чтобы в течение суток их набралось необходимое количество, подчеркнул Бузунов.

«По такому принципу двухфазный сон из прошлого и работал — люди ложились с закатом, спали два-три цикла, просыпались, а после завершения своих дел досыпали оставшееся время», — пояснил специалист.

Сегодня люди могут испытать на себе такой подход, но необходимости в этом никакой нет, заключил он.

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