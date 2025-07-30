Родителей предупредили о новой схеме телефонного мошенничества в отношении детей

Злоумышленники начали использовать новый способ мошенничества: они представляются школьными медсестрами, чтобы выманить у детей код из СМС якобы для сдачи анализов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники звонят несовершеннолетним, выдают себя за сотрудников поликлиники или школьных медработников и заявляют о необходимости прохождения медицинских процедур. В ходе записи на осмотр или сдачу анализов они просят сообщить код, пришедший в СМС-сообщении.

В МВД призвали родителей уделить особое внимание безопасности цифровых устройств своих детей, а также ограничить им доступ к сомнительным сайтам и приложениям.

В России также участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерских служб. Потенциальным жертвам звонят с сообщением о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Даже если человек говорит, что ничего не заказывал, мошенники объясняют ему, что это может быть подарок, ошибка или заказ, оформленный другим человеком на его имя.

Ранее мошенники придумали, как обманывать семьи под маской школьных психологов.