«Семейная ипотека» улучшила жилищные условия 1,5 млн российских семей

Более 1,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия с момента запуска программы «Семейная ипотека» в 2018 году. Об этом сообщил Минфин РФ на официальном сайте.

«На сегодняшний день «Семейная ипотека» является ключевым инструментом для улучшения жилищных условий», — заявили в министерстве.

По данным Минфина, за шесть лет действия программы в стране было выдано кредитов на общую сумму более 7,2 трлн рублей. Из бюджета на компенсацию процентов направлено свыше 1,2 трлн рублей.

В министерстве отметили, что более 80 тысяч кредитов по «Семейной ипотеки» выдано на строительство частных домов. На реализацию этих целей предусмотрено более 1,5 трлн рублей за счет средств федерального бюджета.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки местом регистрации заемщика. Она обратила внимание на то, что более половины кредитов, выданных в рамках данной программы, приходится всего на четыре региона РФ: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. При этом более 40% заемщиков, по словам Матвиенко, проживают за пределами этих регионов.

Глава Совфеда напомнила, что семейная ипотека предназначена для улучшения жилищных условий семьи с детьми в местах их проживания. По ее мнению, введение новых правил будет способствовать стимулированию жилищного строительства во всех регионах России, способствовать их развитию и предотвращать внутреннюю миграцию населения.

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