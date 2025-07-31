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Россиянам рассказали, как сохранить здоровье глаз при работе в жару

Врач Соловей: летом зрение может получать дополнительную нагрузку

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Летом глаза сталкиваются с повышенной нагрузкой — жаркая погода, сухой воздух от кондиционеров и многочасовая работа перед экраном усиливают симптомы зрительного переутомления. Чтобы снизить на них нагрузку, нужно придерживаться нескольких правил, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

«В летние месяцы зрение может получать дополнительную нагрузку, особенно при многочасовой работе за компьютером. Жара вынуждает активно использовать кондиционеры, что снижает влажность воздуха и приводит к испарению слезной пленки, вызывая сухость, жжение и ощущение «песка» в глазах. В таких случаях могут использоваться увлажняющие капли, но применять их стоит только по назначению врача и не обмениваться с коллегами — это может привести к распространению инфекций в коллективе. Если вы чувствуете сухость или жжение в глазах, не стоит полностью полагаться на симптоматическое лечение. Лучше обратиться к специалисту — симптомы могут быть связаны и с офтальмологическими проблемами», — отметила врач.

При отсутствии своевременной качественной очистки кондиционеры могут стать источником патогенных бактерий, грибков и пыли — это усугубляет воспалительные реакции, в том числе глаз, особенно при недостаточной проветриваемости помещения.

«Рекомендуется делать перерывы каждые 50–60 минут, уделяя 5–10 минут прогулке или упражнениям для глаз. Это согласуется и с международным правилом «20-20-20»: каждые 20 минут смотреть на объект на расстоянии 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд. Время беспрерывной работы за компьютером не должно превышать 1 часа — через каждые 45 минут работы необходимо делать перерыв на 10 минут. При выборе рабочего места в офисе со свободной рассадкой важно помнить, что оптимальное освещение — боковое, равномерное и рассеянное. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на экран — они вызывают блики, которые повышают напряженность и утомляемость зрения», — подчеркивает Соловей.

Врач посоветовала периодически делать гимнастику для глаз: моргание, фокусировка на близи и дали, «рисование» геометрических фигур глазами.

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