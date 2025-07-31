Мужчина распылил в петербурженку баллончик и протащил по асфальту, пытаясь украсть деньги

В Петербурге мужчину задержали за попытку украсть у девушки 550 тыс. рублей

В Петербурге молодого человека подозревают в попытке отнять у женщины деньги. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на парковке одного из ТЦ. По данным местных пабликов, речь идет о ТЦ «Галерея», который расположен в центре Петербурга.

Девушка сняла в банкомате 550 тысяч рублей и возвращалась на работу, но в какой-то момент почувствовала, что ей в лицо распылили газовый баллончик. Когда пострадавшая отвлеклась, неизвестный напал на нее и вырвал из рук сумку, протащив девушку по асфальту.

«Деньги у меня были не в сумке, а в пакете. Когда он на бегу увидел, что в сумке нет денег, попытался вернуться за пакетом, но тут его схватил мужчина», – рассказала пострадавшая.

Во время конфликта петербурженка упала на землю. На фото заметно, что у пострадавшей разодраны колени.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье на видео сняли, как девушка задержала мигранта, ограбившего ее на остановке.