Россиянин мухобойкой избил сожительницу и соседа из ревности

Житель Тобольска отделался условным сроком за нападение на сожительницу и соседа с мухобойкой, мужчина приревновал возлюбленную. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сожительницей жил на территории частного домовладения в гостевом доме местного жителя. В один из вечеров возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый.

В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Крики о помощи услышал родственник владельца дома, он вызвал скорую помощь и полицию. Нападавшего задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, потерпевший сообщил, что к подсудимому претензий не имеет.

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