На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин мухобойкой избил сожительницу и соседа из ревности

В Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Тобольска отделался условным сроком за нападение на сожительницу и соседа с мухобойкой, мужчина приревновал возлюбленную. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сожительницей жил на территории частного домовладения в гостевом доме местного жителя. В один из вечеров возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый.

В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Крики о помощи услышал родственник владельца дома, он вызвал скорую помощь и полицию. Нападавшего задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, потерпевший сообщил, что к подсудимому претензий не имеет.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого за комплимент своей жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами