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Россиян предупредили о связи шума в ушах с опухолью мозга

Врач Вашкевич: иногда шум в ушах может свидетельствовать об опухоли в мозге

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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Тиннитус – это название шума в ушах, который возникает при фактическом отсутствии внешнего звука. Пациенты его могут описывать по-разному: как ультразвук, звон, жужжание, писк, гул, стрекотание и т. д. Иногда он может указывать на опухоль в мозге, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Полина Вашкевич.

«Причин может быть очень много. Они могут быть связаны, например, с серными пробками, средним или наружным отитом, отосклерозом, акустической травмой (влияние громкого звука), болезнью Меньера, травмой уха или барабанной перепонки, тубоотитом, опухолью барабанной полости, пресбиакузисом (возрастное снижение слуха) и прочим. А могут быть одним из проявлений хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов. Также одной из самых частых причин является влияние неблагоприятных факторов, шума и вибрации, на рабочем месте», – рассказала врач.

В любом случае, при появлении шума в ушах пациент должен сначала обратиться к сурдологу-оториноларингологу.

«Редкими причинами шума в ушах могут являться: патология височно-нижнечелюстного сустава, опухоли головного мозга, аномалии расположения сосудов, прием ототоксичных препаратов (метиловый спирт, бензол), психоневрологические заболевания (депрессия, шизофрения). Врач установит диагноз или исключит заболевания уха и направит к смежному специалисту. Нередко шум в ушах лечится совместно с врачом-неврологом, кардиологом или психиатром. Помните, что внезапное беспричинное снижение слуха и появление шума в ушах требует незамедлительного обращения за помощью», – заключила доктор.

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