На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ пообещали изучить разделы доклада Японии по противоракетной обороне

Захарова: РФ изучит разделы доклада Японии по ПРО и отреагирует в случае рисков
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские специалисты внимательно изучат доклад Японии «Белая книга по обороне» и, конкретно, разделы, посвященные противоракетной обороне (ПРО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба министерства.

«Хотели бы отметить, что опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне», — сказала дипломат.

Она отметила, что власти РФ оставляют за собой право отреагировать, если в докладе обнаружатся риски для страны.

Кроме того, Захарова предостерегла Токио о рисках ужесточения японской политики в отношении России и подчеркнула, что такая линия несет угрозу стабильности Азиатско-Тихоокеанскому региону.

До этого МИД РФ заявлял, что участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры.

Ранее в Японии отметили оснащение российских войск современным вооружением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами