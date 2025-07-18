В РФ пообещали изучить разделы доклада Японии по противоракетной обороне

Захарова: РФ изучит разделы доклада Японии по ПРО и отреагирует в случае рисков

Российские специалисты внимательно изучат доклад Японии «Белая книга по обороне» и, конкретно, разделы, посвященные противоракетной обороне (ПРО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба министерства.

«Хотели бы отметить, что опубликованный обзор, который, как известно, утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает нами изучаться, в частности разделы, посвященные противоракетной обороне», — сказала дипломат.

Она отметила, что власти РФ оставляют за собой право отреагировать, если в докладе обнаружатся риски для страны.

Кроме того, Захарова предостерегла Токио о рисках ужесточения японской политики в отношении России и подчеркнула, что такая линия несет угрозу стабильности Азиатско-Тихоокеанскому региону.

До этого МИД РФ заявлял, что участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры.

Ранее в Японии отметили оснащение российских войск современным вооружением.