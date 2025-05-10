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В Латвии прошли задержания за русские военные песни и символику 9 Мая

В Латвии возбудили 36 дел за символику 9 Мая и русские военные песни
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Shutterstock

Правоохранительные органы Латвии возбудили 36 административных дел за использование символики, связанной с 9 Мая, а также пение русских военных песен. Об этом сообщил портал Общественного вещания Латвии (LSM) со ссылкой на Госполицию страны.

По данным полиции, в Латвии также задержали двух человек. Меры были приняты в связи с использованием цветочных композиций в цветах российского флага, георгиевских ленточек, орденов Красной Звезды в общественных местах, а также за исполнение русских военных песен.

«В целом существенных нарушений нет», — сказал начальник Главного управления полиции порядка Андрис Зеллис.

9 мая в Вильнюсе на месте, где обычно возлагают цветы в память о Победе в Великой Отечественной войне, установили мусорный бак «для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Рядом поставили мусоровоз. Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, комментируя установку контейнера, заявил, что он предназначен «для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими». В Госдуме уже посоветовали градоначальнику «ходить и оглядываться».

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