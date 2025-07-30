В Подмосковье на видео сняли, как девушка задержала мигранта, ограбившего ее на остановке

В Подмосковье девушка догнала мужчину, который украл ее телефон на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Иностранец вырвал телефон из рук девчонки прямо на остановке и попытался сбежать. Но бесстрашная барышня догнала его, повалила и забрала свое обратно», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка догоняет иностранца, толкает его на землю и забирает телефон. В этот момент из здания выходит другой мужчина, который поднимает нарушителя с асфальта, после чего бьет его ногой.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, а также завели уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Адлере произошла массовая драка на автобусной остановке. На кадрах заметно, как нарушитель распыляет перцовый баллончик в людей, после чего они разбегаются. Одна из девушек идет, держась руками за голову. По информации канала, она сильно пострадала, поскольку брызги попали в глаза.

Ранее автобусы с россиянами провалились в ямы и попали на видео.