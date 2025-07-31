В США на борту самолета из-за турбулентности госпитализировали 25 человек

В США 25 человек в летевшем в Амстердам Airbus пострадали из-за турбулентности

В США самолет Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines, который выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити штата Юта в Амстердам, попал в зону сильной турбулентности, 25 человек пришлось госпитализировать с борта лайнера. Об этом сообщила авиакомпания.

Самолет выполнял рейс 30 июля.

В авиакомпании уточнили, что самолет успешно приземлился в международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол (штат Миннесота), где его встретили бригады медицинских работников. Пострадавших пассажиров доставили в местные больницы для обследования и лечения.

По данным ABC News, на борту самолета находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

До этого самолет Boeing 737 MAX загорелся в международном аэропорту Денвера из-за проблем с шасси во время взлета. Авиакомпания American Airlines сообщила, что у самолета лопнула шина.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.