Тренера по карате обвинили в расправе над женой и попытке скрыть преступление в ДТП

На Урале тренер по карате мог спровоцировать аварию, чтобы скрыть убийство жены

Тренера по карате из Свердловской области обвинили в убийстве жены и попытке скрыть преступление, устроив ДТП. Подробности дела сообщает Е1.RU.

Авария, ставшая началом уголовного дела, произошла 28 июля в Березовском. Nissan Leaf, в котором ехали Андрей и Алена Папст, врезался в столб. Сначала казалось, что Алена погибла в результате ДТП, а ее муж выжил.

Однако позже выяснилось, что на момент столкновения женщина, на теле которой обнаружили следы удушья, уже была мертва. Причиной смерти, как заключил эксперт, стала механическая асфиксия.

Сегодня, 31 июля, суд заключил Андрея Папста под стражу на два месяца по обвинению в убийстве жены. Он никак не комментировал инцидент.

В семье Папстов двое детей, сейчас их воспитывает сестра Андрея, оформив опеку. Оба супруга работали детскими тренерами, семья казалась благополучной.

Родители юных спортсменов, с которыми работала Алена, отзываются о ней как о добром и отзывчивом тренере.

Родственники утверждают, что в паре не было серьезных конфликтов. Однако стало известно, что весной Алена захотела развестись, а Андрей в этот момент был за границей и не выходил на связь, так как «устал от семьи».

Ранее индиец убил свою беременную жену и жил с ее телом, пока не догадался, что это труп.