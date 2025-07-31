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Движение поездов в Волгоградской области возобновили

РЖД: в Волгоградской области восстановлено движение поездов после ЧП с дроном
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов в Волгоградской области восстановлено. Об этом сообщили в официальном новостном канале РЖД.

В компании уточнили, что поезда, задержанные из-за происшествия, уже следуют по маршрутам. Пассажирам, чьи поезда задержались более чем на четыре часа, было предоставлено питание. Также компания подчеркнула, что использует все доступные ресурсы для минимизации времени отклонения от графика.

По информации компании, инцидент произошел на участке Котельниково — Канальная. В результате железнодорожная инфраструктура получила повреждения, однако пострадавших нет. На месте работали оперативные службы.

Из-за временных ограничений были задержаны несколько составов, в том числе пассажирские поезда №532 (АдлерКиров), №531 (Киров — Адлер), а также пригородный поезд №6212 (Котельниково — Волгоград-1). Максимальное время задержки составило до шести часов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

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