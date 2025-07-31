Прокуратура передала в суд дело об убийстве олигарха в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего миллионера Сергея Горшунова, обвиняемого в убийстве президента АО «Европейско-азиатская компания» Виктора Терняка, совершенном в 1992 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что Горшунов в период с 1989 года по 1992 год был членом преступной группировки. У лидеров банды возник умысел на убийство Терняка, который хотел вести бизнес совместно с представителями конкурирующей преступной группы, чем подрывал влияние и авторитет злоумышленников в криминальной среде.

Участник преступной группы Горшунов, выполняя указания, вооруженный пистолетом Макарова калибром 9 миллиметров, занял позицию в машине возле дома олигарха на улице Первомайской в Кировском районе Екатеринбурга. Спустя некоторое время Терняк сел в машину, чтобы уехать из дома, однако с ним поравнялся автомобиль с Горушновым, из которого было совершено не менее пяти выстрелов. Затем другой участник банды помог Горшунову покинуть место преступления.

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