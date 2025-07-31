На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура передала в суд дело об убийстве олигарха в Екатеринбурге

Прокуратура: дело об убийстве уральского олигарха Терняка передали в суд
true
true
true
close
Shutterstock

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего миллионера Сергея Горшунова, обвиняемого в убийстве президента АО «Европейско-азиатская компания» Виктора Терняка, совершенном в 1992 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что Горшунов в период с 1989 года по 1992 год был членом преступной группировки. У лидеров банды возник умысел на убийство Терняка, который хотел вести бизнес совместно с представителями конкурирующей преступной группы, чем подрывал влияние и авторитет злоумышленников в криминальной среде.

Участник преступной группы Горшунов, выполняя указания, вооруженный пистолетом Макарова калибром 9 миллиметров, занял позицию в машине возле дома олигарха на улице Первомайской в Кировском районе Екатеринбурга. Спустя некоторое время Терняк сел в машину, чтобы уехать из дома, однако с ним поравнялся автомобиль с Горушновым, из которого было совершено не менее пяти выстрелов. Затем другой участник банды помог Горшунову покинуть место преступления.

До этого Басманный суд Москвы в конце 2024 года арестовал криминального авторитета из Измайловской ОПГ Григория Чехонадских по делу о заказном убийстве.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела Таганской ОПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами