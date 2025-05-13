Криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве

Авторитета из Измайловской ОПГ арестовали в Москве по делу о заказном убийстве

Басманный суд Москвы в конце 2024 года арестовал криминального авторитета из Измайловской ОПГ Григория Чехонадских по делу о заказном убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и похищении лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму.

По данным следствия, фигурант по прозвищу Вася Измайловский похитил гражданина иностранного государства В. Л. Басина, после чего убил его и спрятал тело. Чехонадских эти обвинения отвергает.

Измайловская ОПГ возникла в Москве в конце 1980-х и функционирует до сих пор. Это одна из старейших преступных группировок в Москве. Длительное время группировка действовала в альянсе с Подольской ОПГ. Основными направлениями деятельности ОПГ были рэкет, вымогательства и заказные убийства.

До этого в Курске криминального авторитета Страчкова осудили на 15 лет колонии.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил криминального авторитета Кулибабу к 10 годам колонии.