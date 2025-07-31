Реабилитолог объяснил, какими последствиями грозит плохая осанка

К неправильной осанке нужно относиться серьезно, так как это не только внешний недостаток, но и потенциальный источник многих проблем со здоровьем. Она грозит болями в спине, изменениями в позвоночнике и даже нарушением работы внутренних органов. Заниматься исправлением осанки важно с детства, так как во взрослом возрасте шансы на успешный исход сокращаются, предупредил завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В последние годы отмечается резкий рост числа людей, страдающих кифозами, сколиозами и прочими проблемами со спиной, что является следствием малоактивного образа жизни, увлечения смартфонами и компьютерами. Причем осанка в первую очередь зависит от образа жизни в детском возрасте, а также от других факторов – генетики, костного обмена кальция и так далее, объяснил врач.

Работать над осанкой важно с детских лет, подчеркнул Ачкасов. Во взрослом возрасте скелет и мышечный корсет окончательно сформированы, поэтому можно лишь стабилизировать состояние и не допустить ухудшения ситуации, а значит развившиеся в детстве проблемы останутся на всю жизнь, пояснил он.

Кроме того, в зрелом возрасте неправильная осанка может привести к болям в спине при возрастных дегенеративно-дистрофических изменениях в позвоночнике, а если к этому добавится грыжа – к ограничению двигательной активности.

«Кроме физических упражнений, есть и ортопедические средства коррекции и профилактики нарушений осанки, — отметил реабилитолог. — Например, переносные ортопедические стульчики со спинкой, которые позволяют присесть и отдохнуть в любом месте, а не облокачиваться о первую попавшуюся поверхность и сутулиться в попытке как-то расслабить мышцы, что тоже не очень хорошо».

Важно начать заниматься этим вопросом при обнаружении первых проблем в раннем возрасте, при необходимости прибегнув к помощи специалистов, заключил врач.

Напомним, специалисты отмечают, что нарушение осанки вызывается неправильной работой стоп, из-за чего повышается нагрузка на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы. На фоне этого пациенты сталкиваются с остеоартрозом, проблемами с суставами и позвоночником, а также головной болью. Также нарушение осанки может привести к проблемам с дыханием и движением легких, что ухудшит газообмен и может спровоцировать дефицит кислорода.

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