Медбрат едва не изнасиловал 90-летнюю пациентку, которой помог принять ванну

В Японии медбрат надругался над 90-летней женщиной, помогая ей принять ванну

В Японии медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю пациентку, сообщает Saitama.

Инцидент произошел в ночь на 4 февраля в префектуре Кумамото. Накануне вечером 28-летний Кацунори Сато, сотрудник больницы и лицензированный медбрат, помогал одной из пациенток принять ванну, а затем вернулся к ней в палату. Там мужчина обнажил свои гениталии и пытался заставить пациентку коснуться их.

Пострадавшая рассказала о случившемся своей дочери уже после выписки, и та обратилась в больницу для выяснения обстоятельств. По результатам проверки руководство медучреждения уволило сотрудника.

Подозреваемый в попытке непристойного нападения признал вину, объяснив свои действия возбуждением при виде тела женщины. Полиция продолжает расследование.

Ранее сын избил отца, который пытался изнасиловать свою 75-летнюю тещу.