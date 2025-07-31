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Житель Беслана рассказал об избиении в отделе полиции и незаконном задержании

Избитый полицейскими житель Северной Осетии попросил расследования у главы МВД
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Кадр из видео/Telegram-канал «Сапа 15»

Житель Беслана заявил, что подвергся избиению в отделе полиции и провел там еще два дня, сообщает «Сапа 15».

Давид Дауров из Беслана обратился к главе МВД Северной Осетии Демьяну Лаптеву и направил жалобу главному прокурору Северной Осетии Олегу Апанасевичу. Он сообщил, что полицейские избили его и незаконно удерживали в камере предварительного задержания (КПЗ).

По словам Даурова, 9 июля вечером ему позвонил «Сармат из розыска» и пригласил встретиться со следователем по делу о поджоге магазина в Новом Батако. Вместо этого мужчину привезли в кабинет, где находились шестеро сотрудников полиции. Двое сопровождающих Давида присоединились к группе. Они усадили его на стул и потребовали рассказать о поджигателях, хотя мужчина утверждает, что ничего не знал.

Далее на Давида надели наручники, и «Сармат» ударил его сзади. Когда мужчина упал, сотрудники стали его удерживать и избивать. Ему приказали снять штаны, но он отказался и заявил, что готов дать необходимые показания и подписи. Все происходящее, по словам Давида, снимали на телефон, угрожая распространить запись, если он что-то расскажет.

После избиения мужчину оставили в КПЗ на двое суток, обвинив в использовании нецензурной лексики. Выйдя на свободу, пострадавший сразу подал заявление в СК и получил направление на медицинское освидетельствование и тест на полиграфе. В МВД республики пока не комментировали обвинения в адрес сотрудников.

Ранее житель Башкирии заявил, что полицейские под пытками заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал.

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