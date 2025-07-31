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Стало известно, можно ли хранить помидоры в холодильнике

Pravda.Ru: помидоры не стоит хранить в холодильнике
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Помидоры нежелательно хранить в холодильнике, потому что это остановит естественный процесс дозревания плодов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на фермера из Валенсии (Испания).

По его словам, такая привычка равносильна их выбрасыванию.

«Холод разрушает клеточные стенки, что приводит к изменению сочной текстуры на «непонятную». Но самое главное — это то, что мы ценим в помидорах: их вкус и аромат», — отметили в сообщении.

Специалист пояснил, что при низких температурах в помидорах замедляется летучих соединений. Последние как раз отвечают за их вкус и запах.

Пищевой технолог Марио Санчес до этого говорил, что бананы, груши и томаты стоит хранить при комнатной температуре, а ягоды, вишню и цитрусовые — в холодильнике. По словам эксперта, фрукты и овощи условно можно разделить на две группы. В первую входят плоды, которые могут дозревать после сбора, когда достигнут физиологической зрелости. К ним относятся бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо. Технолог уточнил, что хранение в холодильнике прерывает процесс дозревания, что ухудшает вкус и качество этих продуктов.

Ранее были названы главные ошибки в эксплуатации холодильника.

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