Названы овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Бананы, груши и томаты стоит хранить при комнатной температуре, а ягоды, вишню и цитрусовые — в холодильнике. Об этом пищевой технолог Марио Санчес рассказал в беседе с изданием Vanitatis.

По словам эксперта, фрукты и овощи условно можно разделить на две группы. В первую входят плоды, которые могут дозревать после сбора, когда достигнут физиологической зрелости. К ним относятся бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо. Технолог уточнил, что хранение в холодильнике прерывает процесс дозревания, что ухудшает вкус и качество этих продуктов.

«Все эти плоды производят газ этилен, который помогает достичь полной зрелости. Этот процесс лучше не прерывать воздействием холода», — объяснил технолог.

Специалист добавил, что апельсины, мандарины, вишню, малину и клубнику, напротив, необходимо держать в холодильнике, так как они перестают созревать сразу же после того, как их сорвали. Однако в жаркую погоду следует класть в холодильник все растительные продукты, иначе они быстро испортятся, заключил Санчес.

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