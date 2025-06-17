На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Vanitatis: груши и помидоры нельзя хранить в холодильнике
close
Freepik.com

Бананы, груши и томаты стоит хранить при комнатной температуре, а ягоды, вишню и цитрусовые — в холодильнике. Об этом пищевой технолог Марио Санчес рассказал в беседе с изданием Vanitatis.

По словам эксперта, фрукты и овощи условно можно разделить на две группы. В первую входят плоды, которые могут дозревать после сбора, когда достигнут физиологической зрелости.  К ним относятся бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо. Технолог уточнил, что хранение в холодильнике прерывает процесс дозревания, что ухудшает вкус и качество этих продуктов.

«Все эти плоды производят газ этилен, который помогает достичь полной зрелости. Этот процесс лучше не прерывать воздействием холода», — объяснил технолог.

Специалист добавил, что апельсины, мандарины, вишню, малину и клубнику, напротив, необходимо держать в холодильнике, так как они перестают созревать сразу же после того, как их сорвали. Однако в жаркую погоду следует класть в холодильник все растительные продукты, иначе они быстро испортятся, заключил Санчес.

Ранее ученые выяснили, что овощи и фрукты улучшают качество сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами